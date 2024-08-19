Учебный корабль ВМС НОАК отправится в тренировочное дальнее плавание и посетит несколько стран

Пекин, 16 августа /Синьхуа/ -- Учебный корабль "Полан" военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая / ВМС НОАК/ в период со второй декады августа по третью декаду ноября будет находиться в тренировочном дальнем плавании и посетит несколько стран, сообщил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган в пятницу на пресс-конференции.