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Удар по Белгороду, французские военные на Украине. Главное на Украине на утро 1 июня

Удар по Белгороду, французские военные на Украине. Главное на Украине на утро 1 июня

© commons.wikimedia.org / DoD Photo by Samantha L. Quigley Сегодня 5,5K прочитали Украинские военные несколько раз обстреляли Белгород.

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