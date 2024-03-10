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Индзаги получил премию Беарзота, как лучший итальянский тренер

Индзаги получил премию Беарзота, как лучший итальянский тренер

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги стал обладателем престижного приза. Это ежегодная премия лучшему футбольному тренеру Италии, которая носит имя бывшего наставника сборной страны Энцо Беарзота и вручается с 2011 года.

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