Ковальчук: благодаря Путину ситуация с наукой в РФ радикально изменилась

Президент России Владимир Путин радикальным образом изменил ситуацию с наукой в РФ, придав ей огромное значение в развитии страны, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
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