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Внук Дарьи Донцовой попал в больницу после нападения собаки в Подмосковье

Внук Дарьи Донцовой попал в больницу после нападения собаки в Подмосковье

В подмосковном селе Дубцы семилетний Саша, внук писательницы Дарьи Донцовой, пережил кошмар, который оставил глубокую рану не только на лбу, но и на психике.

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