Погакар на пороге пятого тура после победы в Альп д’Юэз

Источник изображения, Getty Images Автор Мэтт Уорвик Старший журналист BBC Sport Опубликовано 4 часа назад Действующий чемпион Тадей Погачар включен на грани победы на рекордном пятом Тур де Франс после оглушительной победы на этапе 19 в Альп д’Юэз.
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