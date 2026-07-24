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Погакар на пороге пятого тура после победы в Альп д’Юэз

Источник изображения, Getty Images Автор Мэтт Уорвик Старший журналист BBC Sport Опубликовано 4 часа назад Действующий чемпион Тадей Погачар включен на грани победы на рекордном пятом Тур де Франс после оглушительной победы на этапе 19 в Альп д’Юэз.

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