Путин поздравил Трампа с победой на выборах. В Кремле заявление президента России назвали официальным

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах главы США. Российский лидер прокомментировал победу американского политика на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи.
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