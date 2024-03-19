Можно загубить мотор: эксперт предостерег от фатальной ошибки при покупке масла

Директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов рассказал, что покупать моторное масло нужно у надежных поставщиков, среди которых автомагазины, сервисные центры или официальные дилеры брендов масел, поскольку там меньше шансов приобрести подделку.