АвтоИдеи

136 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Globo
    Бабло попилили, можно закрывать заводик.За два месяца был...
  • Александр Павлов
    Всё потому что лень руками стало крутить.В чем оказалась п...
  • Аркадий Шацкий
    А изолентой и проволокой не пробовали?проблему можно ре...

В каком онлайн-сервисе я пробивал машину по госномеру

В каком онлайн-сервисе я пробивал машину по госномеру

Хотите узнать больше информации по автомобилю перед покупкой? Чтобы не купить «перевертыша», «утопленника» или автомобиль после ДТП со скрученным пробегом, рекомендую предварительно проверить конкретный экземпляр по базам, используя VIN номер.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх