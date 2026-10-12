В Гомеле водителей жестко проверяют на перекрестках: 3,7 тыс. нарушений

В Гомеле и Гомельском районе с начала года выявлено более 3,7 тыс. нарушений правил проезда перекрестков, что стало причиной перевода сотрудников Госавтоинспекции на усиленный режим несения службы.
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