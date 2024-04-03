В Челябинской области количество депортированных мигрантов выросло на 40%

Число принятых судами решений о выдворении стало выше благодаря специальным полицейским операциям.Рейды, которые проводятся в местах скопления мигрантов, дают положительный эффект: количество преступлений, совершённых приезжими на Южном Урале, сократилось на 20%.
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