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Царьград

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В Челябинской области количество депортированных мигрантов выросло на 40%

В Челябинской области количество депортированных мигрантов выросло на 40%

Число принятых судами решений о выдворении стало выше благодаря специальным полицейским операциям.Рейды, которые проводятся в местах скопления мигрантов, дают положительный эффект: количество преступлений, совершённых приезжими на Южном Урале, сократилось на 20%.

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