МВФ понизил прогноз роста ВВП Украины на 2024 год до 2,5-3,5%

Прогноз роста ВВП Украины ухудшился из-за конфликта в стране. По данным Международного валютного фонда (МВФ), уровень роста ВВП в этом году может составить от 2,5% до 3,5%, что ниже предыдущего прогноза в 3,2%.
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