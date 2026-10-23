Люди массово бегут из Киева на фоне последних ударов по военным целям, заявил в эксклюзивном комментарии для aif.
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Люди попали под замес, а сплотиться они не могут и остаётся бежать в неизвестность. А главный вывод-прежде чем скакать на майдане, хочу кружевные труселя, нужно бы включать голову, а не ноги.