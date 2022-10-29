Экономика сегодня

290 802 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    Они отказались от кондиционеров. В конце октября. Как странно...Госслужащие Литвы...
  • Сергей Oблезов
    Складывается впечатление, что в МИД России полагает, что наша страна состоит из полных лохов!Захарова объяснил...
  • Владимир Абрамчук
    Кондиционеры, лифты... А от отопления отказаться? 😜Госслужащие Литвы...

Африканские регбисты впечатлились величием российского монумента

Африканские регбисты впечатлились величием российского монумента

Российскому регби в 2022 году исполняется 130 лет. В честь такого события 29 октября в Волгограде состоится матч между сборной России и командой «Барбарианс», собравшей лучших легионеров из ЮАР, Грузии, Намибии, Тонга и некоторых других стран.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх