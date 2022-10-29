Африканские регбисты впечатлились величием российского монумента

Российскому регби в 2022 году исполняется 130 лет. В честь такого события 29 октября в Волгограде состоится матч между сборной России и командой «Барбарианс», собравшей лучших легионеров из ЮАР, Грузии, Намибии, Тонга и некоторых других стран.