iXBT.com

31 подписчик

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

Apple думает о повышении цен на iPhone 15 Pro или 15 Pro относительно текущего поколения, потому что хочет повысить заработки даже на падающем рынке

Apple думает о повышении цен на iPhone 15 Pro или 15 Pro относительно текущего поколения, потому что хочет повысить заработки даже на падающем рынке

Полностью безрамочный iPhone. Apple попросила Samsung и LG разработать подходящие для такого устройства экраны Похоже, желающим купить себе iPhone 15 Pro или 15 Pro Max действительно стоит готовиться к повышению цен относительно текущего поколения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх