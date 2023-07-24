Apple думает о повышении цен на iPhone 15 Pro или 15 Pro относительно текущего поколения, потому что хочет повысить заработки даже на падающем рынке

Полностью безрамочный iPhone. Apple попросила Samsung и LG разработать подходящие для такого устройства экраны Похоже, желающим купить себе iPhone 15 Pro или 15 Pro Max действительно стоит готовиться к повышению цен относительно текущего поколения.
Полностью безрамочный iPhone. Apple попросила Samsung и LG разработать подходящие для такого устройства экраны Похоже, желающим купить себе iPhone 15 Pro или 15 Pro Max действительно стоит готовиться к повышению цен относительно текущего поколения.
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