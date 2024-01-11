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Доверенное лицо Путина на выборах Евсеева провела первый прием граждан в ДНР

Доверенное лицо Путина на выборах Евсеева провела первый прием граждан в ДНР

Директор «Русского центра» Елена Евсеева начала свою работу в качестве доверенного лица кандидата на должность президента РФ действующего лидера страны Владимира Путина и провела первый прием граждан в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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