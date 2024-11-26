РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, принял решение об оптимизации мощностей по производству алюминия на фоне рекордных цен на глинозем и высоких рисков сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры.
РУСАЛ начинает оптимизацию производства
Комментарии
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Астон Мартин
https://eadaily.com/ru/news/2019/05/07/deutsche-bank-tramp-i-lord-reshala-novye-kapitany-rossiyskogo-alyuminiya
Deutsche Bank, Трамп и лорд-«решала»: новые капитаны российского алюминия: EADaily
EADaily
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10 час.
Астон Мартин
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