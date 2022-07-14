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Фонтанка
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Свежие комментарии
Ольга Заварухина
А что этот убогий ещё на свободе?
Гозман* рассказал...
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Astra
Александр Николаевич, хоть и с опозданием, но поздравляю Вас с Днем рождения и желаю крепкого здоровья и благополучия...
В России утвердил...
Александр Николаевич
ХОТЕЛ бы получить, но мне сегодня(!) 74(!) Чувствую телом, что рядовым бойцом уже не смог бы, а по должности-полковн...
В России утвердил...
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