Лучшие анекдоты про неудачные свидания

Проваленные свидания вспоминать страшно… С другой стороны, это лучше любой свадьбы. Если бы я получал по доллару всякий раз, когда девушки считали меня непривлекательным, со временем они стали бы считать меня привлекательным.
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