В ХМАО родители пойдут под суд за жестокое обращение с детьми

В Октябрьском районе передано в суд дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Семейная пара из-за регулярных пьянок не заботилась о своих детях пяти и восьми лет должным образом, и теперь им грозит ответственность, передает пресс-служба УМВД ХМАО на своем официальном сайте.