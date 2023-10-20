В России определились со штрафами за навязывание дополнительных услуг

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за дополнительную плату, а также за уклонение должностными и юридическими лицами от рассмотрения в законном порядке претензий со стороны потребителей.