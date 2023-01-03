Елена Вяльбе: «Болеем, конечно, за «Спартак». А еще так получилось, что мой внук пошел играть в футбол»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что болеет за московский «Спартак». – Болеем, конечно, за «Спартак»… При этом я понимаю, что я – ЦСКА, должна болеть за армейцев.
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