В МИД призвали мировое сообщество осудить жестокий теракт по Донецку

Россия категорически осуждает вероломный удар по гражданскому населению, совершенный украинской армией в отношении Донецка в воскресенье днем, и призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры также выступить с его решительным осуждением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии