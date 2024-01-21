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В МИД призвали мировое сообщество осудить жестокий теракт по Донецку

В МИД призвали мировое сообщество осудить жестокий теракт по Донецку

Россия категорически осуждает вероломный удар по гражданскому населению, совершенный украинской армией в отношении Донецка в воскресенье днем, и призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры также выступить с его решительным осуждением.

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