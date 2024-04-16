«Барселона» вдесятером крупно проиграла дома «ПСЖ» и вылетела из Лиги чемпионов

Ответный матч 1/4 финала ЛЧ «Барселона» — «ПСЖ» принес сенсационный результат: 4:1 в пользу французского клуба! После победы 3:2 в Париже «Барселона» на «Камп Ноу» считалась фаворитом, и уже на 12-й минуте открыла счет: +2 в ее пользу по сумме двух игр после того, как Рафинья замкнул прострел 16-летнего Ламина Ямала.