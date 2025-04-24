🇷🇺🚀🇺🇦Кадры поражения ФАБами с УМПК мест размещения и скопления боевиков ВСУ в зернохранилищах села Новопавловка Днепропетровской области❗️💥 #ФАБ #Прилет #Новопавловка #ВСУ #СВО.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺🚀🇺🇦Кадры поражения ФАБами с УМПК мест размещения и скопления боевиков ВСУ в зернохранилищах села Новопавловка Днепропетровской области❗️💥 #ФАБ #Прилет #Новопавловка #ВСУ #СВО.
Свежие комментарии