В областном центре состоялись военно-патриотические сборы в память о Дмитрии Беляеве

Выпускник военной академии войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского погиб в зоне проведения специальной военной операции в бою с превосходящими силами противника, прикрывая своих товарищей.
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