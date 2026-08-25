Запрет реализации алкогольной продукции в Волгоградской области 1 сентября 2026 г. Подпунктом 1 пункта 1 статьи 3 Закона Волгоградской области от 15.
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Запрет реализации алкогольной продукции в Волгоградской области 1 сентября 2026 г. Подпунктом 1 пункта 1 статьи 3 Закона Волгоградской области от 15.
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