«Атлетико» – 6-й испанский клуб, победивший на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Атлетико» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).

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