Серебряные медали снова будут вручать в школах

О возвращении серебряных медалей в школы сообщил Министр просвещения России.Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о том, что в скором времени отличившиеся в учебе выпускники школ будут получать не только золотые, но и серебряные медали.
О возвращении серебряных медалей в школы сообщил Министр просвещения России.Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о том, что в скором времени отличившиеся в учебе выпускники школ будут получать не только золотые, но и серебряные медали.
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