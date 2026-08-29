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Земля

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Почему в Европе телевизор исчезает из гостиных, а в России продолжает работать на кухнях

Почему в Европе телевизор исчезает из гостиных, а в России продолжает работать на кухнях

Когда я впервые оказалась в гостях у знакомых в Берлине, меня поразило, что в их просторной гостиной не было телевизора.

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