Почему в Европе телевизор исчезает из гостиных, а в России продолжает работать на кухнях

Когда я впервые оказалась в гостях у знакомых в Берлине, меня поразило, что в их просторной гостиной не было телевизора.
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Обезьяны, вперед скорее выкидывайте телевизоры!!!,,,