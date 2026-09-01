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ТАСС

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Песков рассказал о дружеских отношениях президентов России и Киргизии

Песков рассказал о дружеских отношениях президентов России и Киргизии

БИШКЕК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров выстроили очень дружеские и доверительные отношения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью совместному киргизско-российскому телеканалу "Номад ТВ".

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