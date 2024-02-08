Грудью встал на защиту мигрантов.

vodyanoy40mailru Гоголев гнать всех этих лоббистов вместе с подопечными!!!

АС Анатолий Страшко Работягам мигрантам -да. Семьям и куче родных - нет. Лучшие мигранты, как опыт показал - северокорейцы. Лучший лоббист мигрантов в России -Хуснуллин. Блюдёт свой корыстный интерес зама премьера. Интерес государства ему по боку. Убрать!!!!! Пока не поздно. Иначе начнётся развал России . И попытаются начать со Свердловской области. Там окопались все пятиколонники. Туда шастали навальные и соболи. Послы и прочая жидовня. Там гнойник с мраморным Борей -алкашом.