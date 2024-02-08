Грудью встал на защиту мигрантов. Депутат выступил против ветерана То, что у замещающей миграции есть влиятельные лоббисты в государственных органах, предпринимательском сообществе и средствах массовой информации, ни у кого не вызывает удивления.
Грудью встал на защиту мигрантов.
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vodyanoy40mailru Гоголев
гнать всех этих лоббистов вместе с подопечными!!!
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18 час.
АС
Анатолий Страшко
Работягам мигрантам -да. Семьям и куче родных - нет. Лучшие мигранты, как опыт показал - северокорейцы. Лучший лоббист мигрантов в России -Хуснуллин. Блюдёт свой корыстный интерес зама премьера. Интерес государства ему по боку. Убрать!!!!! Пока не поздно. Иначе начнётся развал России . И попытаются начать со Свердловской области. Там окопались все пятиколонники. Туда шастали навальные и соболи. Послы и прочая жидовня. Там гнойник с мраморным Борей -алкашом.
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5 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Надо в обязательном порядке всех политиков, чиновников, силовых структур, судей прежде чем назначать, избирать и т.д. обязательно проверять на детекторе лжи о преданности России и народа. О наличии гражданств, зарубежной недвижимости и счетов, отношению к мигрантам и пришлым и т.д. Пока столько гнили во власти Россия ни чего не добьется....
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2 час.
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