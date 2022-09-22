Дегунинские вести

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С начала года сотрудники Фонда развития территорий провели более 140 тысяч устных консультаций

С начала года сотрудники Фонда развития территорий провели более 140 тысяч устных консультаций

Время ожидания ответа оператора теперь составляет менее тридцати секунд Только за август 2022 года специалисты контакт-центра Фонда развития территорий обработали свыше 16,5 тысяч звонков, предоставив устные консультации пострадавшим дольщикам.

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