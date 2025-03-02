В Госдуме разработали договор о выплатах сотрудникам, которые используют личные гаджеты для работы

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что разработал законопроект, предусматривающий обязательные выплаты сотруднику, если в своей работе он использует личную технику.
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