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В Госдуме разработали договор о выплатах сотрудникам, которые используют личные гаджеты для работы

В Госдуме разработали договор о выплатах сотрудникам, которые используют личные гаджеты для работы

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что разработал законопроект, предусматривающий обязательные выплаты сотруднику, если в своей работе он использует личную технику.

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