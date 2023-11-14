Германия репетирует захват Верхней Силезии — пока без убитых, но с пленными

Военные учения Orange Road 2023-II, прошедшие недавно в Германии, пока не вызвали широкого резонанса в соседних странах, но, возможно, заставили некоторых тамошних политиков поежиться от неприятных предчувствий.
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