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Царьград

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SHOT ПРОВЕРКА: Мастера по утеплению в Москве получают миллионы

SHOT ПРОВЕРКА: Мастера по утеплению в Москве получают миллионы

В 2026 году мастера по утеплению балконов в Москве зарабатывают до миллиона рублей в месяц. Из-за роста спроса очередь на услуги достигает двух месяцев, а стоимость утепления одного балкона варьируется от 100 до 300 тысяч рублей.

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