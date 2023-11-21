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Пентагон: США считают, что убили нескольких боевиков обстрелявших базу в Ираке

Пентагон: США считают, что убили нескольких боевиков обстрелявших базу в Ираке

Замруководителя пресс-службы оборонного ведомства Соединённых Штатов Сабрина Сингх указала на тот факт, что военнослужащие уверены в ликвидации ряда боевиков, которые оказались причастны к артиллерийским атакам на их базу на иракской территории.

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