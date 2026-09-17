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Царьград

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Генерал слил информацию, которую не должен был озвучивать публично

Генерал слил информацию, которую не должен был озвучивать публично

Генерал в видеообращении случайно слил информацию, которую не должен был озвучивать. Торжественное объявление в реальности закончилось "похоронками", а также короткой фотосессией, чтобы пустить пыль в глаза.

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