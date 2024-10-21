В Екатеринбурге увековечили память бойца СВО В Лицее №12 открыли парту Героя и доску памяти, посвященную выпускнику образовательного учреждения, участнику спецоперации Хромцову Степану Николаевичу.
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В Екатеринбурге увековечили память бойца СВО В Лицее №12 открыли парту Героя и доску памяти, посвященную выпускнику образовательного учреждения, участнику спецоперации Хромцову Степану Николаевичу.
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