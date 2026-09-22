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Регионы России

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Сейм Литвы одобрил отказ от запрета на размещение ядерного оружия

Сейм Литвы одобрил отказ от запрета на размещение ядерного оружия

Парламент Литвы, Сейм, одобрил поправку к конституции, исключающую статью 137, которая запрещала размещение на территории страны оружия массового поражения, включая ядерное.

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