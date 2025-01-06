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Коннор Макмайкл: «С детства наблюдал за тем, как Овечкин делает эти удивительные вещи. Теперь я вижу его в первом ряду – невероятно. Александр помогает «Вашингтону» побеждать»

Капитан «Вашингтона» забил четыре гола в пяти матчах после того, как вернулся после травмы. «Это потрясающе.

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