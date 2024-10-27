В Петербурге начали лишать гражданства России иностранцев. Речь не только о мигрантах. Паспорт отобрали у более 10 человек.
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В Петербурге начали лишать гражданства России иностранцев. Речь не только о мигрантах. Паспорт отобрали у более 10 человек.