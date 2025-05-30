Список героев

Категории: Мода Еда и вино Путешествия Культура Красота и здоровье Дизайн Архитектура и урбанистика Мода Юлия и Алишер Аббасовы, основатели бренда Arligent Основатели ресейл-платформы The Cultt Александра Гапанович, основательница бренда Gapanovich Зайнаб Сайдулаева, основательница бренда Measure Маша Попова, стилист, фотограф, соосновательница ресайкл-проекта Merceria Команда бренда Befree Андрей Мигунов, сооснователь и CEO компании Poison Drop Иван Хохлов, сооснователь и CEO компании 12 STOREEZ Команда бренда LIMÉ Нино Шаматава и Алиса Ушакова, основательницы бренда Ushatа́va Команда Peak Еда и вино Максим Каширин и Анатолий Корнеев, Simple Group Евгений Вийтык, шеф-повар загородного комплекса «Винотеррия» Команда ресторанной группы Lucky Group Алексей Андреев, мастер-сыродел, фромажер (сырный эксперт), член Международной гильдии сыроделов Алексей Толстой, совладелец хозяйства «Усадьба Маркотх», руководитель проекта «Галицкий и Галицкий» Андрей Колбасинов, основатель русской … .