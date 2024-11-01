Зеленского раскритиковали за слова о военных КНДР в России

Галина Чужая

Никак не пойму... Они (украинцы) что сами себя пугают или США и ЕС? Что они хотят этими криками про солдат из КНДР в российской армии доказать?? Ведь уже весь Мир знает, что Россия на территории Украины воюет с НАТО и даже ресурсы НАТО задействованы против нас. Такое впечатление, что они увидели, что главнюки потихоньку начали трезветь от их военного угара в 2022 году и нынешняя ситуация всё больше ведёт в пропасть.