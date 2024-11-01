Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленского раскритиковали за слова о военных КНДР в России

Зеленского раскритиковали за слова о военных КНДР в России

Украинский лидер Владимир Зеленский заявлениями о якобы военных из КНДР на территории России стремится отвлечь внимание общества от насущных проблем Украины.

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Комментарии
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Галина Чужая
Никак не пойму... Они (украинцы) что сами себя пугают или США и ЕС?  Что они хотят  этими криками про солдат из КНДР в российской армии доказать??  Ведь уже весь Мир знает, что Россия на территории Украины воюет с НАТО и даже ресурсы НАТО задействованы против нас. Такое впечатление, что они увидели, что главнюки потихоньку начали трезветь от их   военного угара  в 2022 году и нынешняя ситуация всё больше ведёт в пропасть.
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12 час.
М
Мария
Смысл войны для наркошибздика очистить территорию от кастрюль под Израиль. Поэтому он больше всех радуется корейцам. Процесс пойдёт быстрее.
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10 час.

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