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Царьград

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 Задержали случайно. Свердловский чиновник сам рассказал о личной плантации конопли

 Задержали случайно. Свердловский чиновник сам рассказал о личной плантации конопли

Бывший начальник отдела земледелия и семеноводства регионального министерства АПК применил свои знания в криминальном бизнесеСлучайно задержали силовики бывшего руководителя  отдела земледелия и семеноводства свердловского министерства агропромышленного комплекса (минАПК) Игоря Крупского.

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Комментарии
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Амара Карпова
ДНО🤮
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