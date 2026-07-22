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Газета.ру

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Рубио: Трамп располагает множеством вариантов действий в ситуации с Ираном

Рубио: Трамп располагает множеством вариантов действий в ситуации с Ираном

Президент США Дональд Трамп имеет множеством вариантов действий в отношении ситуации с Ираном. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, его слова приводит РИА Новости.

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