Рубио: Трамп располагает множеством вариантов действий в ситуации с Ираном

Президент США Дональд Трамп имеет множеством вариантов действий в отношении ситуации с Ираном. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, его слова приводит РИА Новости.
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