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Комары атакуют беседку каждый вечер: всего несколько растений изменят ситуацию в корне

Комары атакуют беседку каждый вечер: всего несколько растений изменят ситуацию в корне

Лето приносит тепло и надоедливых комаров. С ними борются коммерческими спреями и фумигаторами. Ароматические растения – природная альтернатива синтетический химии, заявляют авторы ВК-сообщества «Проверенный сад».

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