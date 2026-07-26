Комары атакуют беседку каждый вечер: всего несколько растений изменят ситуацию в корне

Лето приносит тепло и надоедливых комаров. С ними борются коммерческими спреями и фумигаторами. Ароматические растения – природная альтернатива синтетический химии, заявляют авторы ВК-сообщества «Проверенный сад».
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