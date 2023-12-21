«Самый мрачный период позади»: эзотерик объяснила значение Дня Зимнего Солнцестояния

Сегодня, 21 декабря по всему миру отмечается День зимнего солнцестояния. И, несмотря на то, что с астрономической точки зрения оно настанет лишь завтра, 22 декабря в 06:27 по московскому времени, праздновать его начинают уже сегодня.
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