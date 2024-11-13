Залужный анонсировал подготовку в Британии будущего президента Украины. Что об этом известно?

Возможность ежегодного обучения около пяти-семи тысячи украинских студентов на данный момент обсуждается между Украиной и Великобританией, анонсировал посол Валерий Залужный на общем собрании Европейской бизнес-ассоциации в Киеве.
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