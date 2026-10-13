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IX Всероссийские «Старты Мечты» по терапевтическому роллер-спорту для детей с ОВЗ и молодых инвалидов прошли в Сириусе

IX Всероссийские «Старты Мечты» по терапевтическому роллер-спорту для детей с ОВЗ и молодых инвалидов прошли в Сириусе

В четверг, 8 октября, в Сириусе завершились IX Всероссийские «Старты Мечты». Местом проведения выступил гостинично-оздоровительный комплекс Сочи Парк Отель.

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